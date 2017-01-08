08:37 | ХОККЕЙ — НХЛ

Щербак первым броском забросил дебютную шайбу в НХЛ

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Российский нападающий "Монреаля" Никита Щербак в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (5:3) забросил свою первую шайбу в лиге. 21-летний россиянин, который был выбран канадским клубом на драфте 2014 года под общим 26-м номером и выступавшим ранее за фарм-клуб, своим первым же броском поразил ворота соперника. Шербак развернулся на пятачке перед воротами соперника и изящно переиграл Фредерика Андерсена за 1 секунду до конца первого периода при счете 2:2. Всего он сегодня провел на льду 10 минут 53 секунды.

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Материалы REN-TV

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