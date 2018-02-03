Щербак будет играть в тройке с Гальченюком и Друэном

Нападающий "Монреаля" Никита Щербак выйдет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" с Алексом Гальченюком и Джонатаном Друэном. Россиянин заменит Якоба де ла Росе.

Щербак был накануне вызван из клуба АХЛ "Лаваль" в основу "Канадиенс". В текущем сезоне он провел в НХЛ два матча. В АХЛ на его счету 30 (7+23) очков в 24 играх.