19:07 | Хоккей — НХЛ

Щербак будет играть в тройке с Гальченюком и Друэном

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Нападающий "Монреаля" Никита Щербак выйдет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" с Алексом Гальченюком и Джонатаном Друэном. Россиянин заменит Якоба де ла Росе

Щербак был накануне вызван из клуба АХЛ "Лаваль" в основу "Канадиенс". В текущем сезоне он провел в НХЛ два матча. В АХЛ на его счету 30 (7+23) очков в 24 играх.

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