07:27 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сборные США и Венесуэлы победителя не выявили

4

Сборные США и Венесуэлы сыграли вничью в товарищеском матче. Счет встречи – 1:1.

Товарищеский матч

Сборные

США – Венесуэла – 1:1 (0:1)

Голы: Веласкес, 29 (0:1). Пулишич, 61 (1:1).

США: Хоуард, Брукс (Хеджес, 56), Кэмерон (Гонсалес, 46), Йедлин (Зуси, 90+1), Вильяфанья, Брэдли, Джонсон (Рим, 63), Пулишич, Нагбе (Моррис, 70), Демпси (Акоста, 63), Вуд.

Венесуэла: Контрерас, Веласкес (Осорио, 56), Кихада, Вильянуэва, Камачо, Флорес, Морено (Ла Мантия, 83), Рондон (Понсе, 90+3), Мачис (Ромеро, 67), Мурильо (Варгас, 89), Сантос (Саварино, 72).

Сэнди. Стадион "Rio Tinto".

4
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

staerswimmer23

Вот это днище американцы, вообще в хоккей разучились играть, правильно что нхловцев на ОИ не пускают играть

08:28

Sправедливый

Тяжёлая лигачемпионская ночь, видимо, сказывается. )))

08:24

SergeyKa

Венесуэла??????????????????????????????????????????????????????????????

08:21

collaps

Хоккей????????????????????????????????????????????????????????????????

08:15