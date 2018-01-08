11:28 | Хоккей — НХЛ

Савар ударил Бобровского клюшкой по горлу. Видео

Сергей БОБРОВСКИЙ. Фото AFP
Сергей БОБРОВСКИЙ. Фото AFP
2

"Коламбус" обыграл "Флориду" со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский едва не получил травму.

Его одноклубник защитник Дэвид Савар в момент борьбы за шайбу у ворот случайно ударил россиянина клюшкой по горлу. Бобровский не получил серьезного повреждения и продолжил встречу. На его счету 42 отраженных броска и звание первой звезды матча.

– Я в порядке, подождал немного, чтобы в этом убедиться, – цитирует The Athletic Бобровского. – Савар попал клюшкой мне под шлем, поэтому сначала было немного страшно.

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Werewolf

В натуре, где двухминутное удаление ))))))))))))

13:34

Упёртый русский

Хорошо, не бритвой! Наказывать надо за такое, вообще то!

12:19