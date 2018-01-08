Савар ударил Бобровского клюшкой по горлу. Видео

"Коламбус" обыграл "Флориду" со счетом 3:2 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде голкипер "Блю Джэкетс" Сергей Бобровский едва не получил травму.
Его одноклубник защитник Дэвид Савар в момент борьбы за шайбу у ворот случайно ударил россиянина клюшкой по горлу. Бобровский не получил серьезного повреждения и продолжил встречу. На его счету 42 отраженных броска и звание первой звезды матча.
– Я в порядке, подождал немного, чтобы в этом убедиться, – цитирует The Athletic Бобровского. – Савар попал клюшкой мне под шлем, поэтому сначала было немного страшно.
Bobrovsky gets a stick up high: pic.twitter.com/ARN2bVE8BV– The Rat Trick (@FanSidedTheRat) 8 января 2018 г.
Материалы других СМИ
Werewolf
В натуре, где двухминутное удаление ))))))))))))
13:34
Упёртый русский
Хорошо, не бритвой! Наказывать надо за такое, вообще то!
12:19