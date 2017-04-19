"Сан-Хосе" забросил в ворота "Эдмонтона" семь безответных шайб

"Сан-Хосе" нанес крупное поражение "Эдмонтону" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 7:0. Первой звездой встречи признан форвард "Шаркс" Логан Кутюр, оформивший дубль. Счет в сери стал ничейным – 2-2.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Сан-Хосе" – "Эдмонтон" – 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Голы: Павелски – 1 (Браун, Марло), 0:15 – 1:0. Кутюр – 1 (бол., Павелски, Бернс), 11:02 – 2:0. Марло – 1 (бол., Бернс), 22:02 – 3:0. Серенсен – 1 (Шлемко, Уорд), 29:46 – 4:0. Кутюр – 2 (Хансен, Уорд), 32:52 – 5:0. Павелски – 2 (бол., Бернс, Торнтон), 36:46 – 6:0. Шлемко – 1 (бол., Хертл, Власик), 46:45 – 7:0.

Вратари: Джонс – Тэлбот (Броссуа, 32:52).

Штраф: 8 – 27.

Броски: 32 (14+15+3) – 23 (12+5+6).

Наши: – – Слепышев (11:53/0/-2).

Сан-Хосе. SAP Center.

Счет в серии – 2-2 (3:2 ОТ, 0:2, 0:1)