"Сан-Хосе" забросил 7 шайб "Чикаго"

"Сан-Хосе" на выезде обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:3. Защитник "Шаркс" Брент Бернс набрал в этой игре 3 (0+3) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Сан-Хосе" - 3:7 (3:2, 0:3, 0:2)

Голы: Дебринкэт - 14 (Густафссон), 2:34 - 1:0. Стром - 8 (Мерфи, Кейн), 3:21 - 2:0. М. Карлссон - 3 (Радил, Бернс), 9:58 - 2:1. Серенсен - 6 (Торнтон, Лабанк), 10:40 - 2:2. Перлини - 3 (Сикура, Сибрук), 12:54 - 3:2. Кейн - 10 (бол., Бернс, Э. Карлссон), 24:21 - 3:3. Гудроу - 5 (Браун, М. Карлссон), 27:36 - 3:4. Кутюр - 11 (Диллон, Кейн), 36:16 - 3:5. Лабанк - 4 (бол., Бернс, Хертл), 53:03 - 3:6. Хертл - 10 (Кутюр), 58:27 - 3:7.

Вратари: Кроуфорд (Уорд, 18:30) - Джонс (Делл, 13:53).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 20 (5+8+7) - 43 (8+14+21).

17 декабря. Чикаго. United Center.