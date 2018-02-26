22:50 26 февраля | Хоккей — НХЛ

"Сан-Хосе" выменял Кейна у "Баффало"

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Нападающий "Баффало" Эвандер Кейн будет выступать за "Сан-Хосе". Как сообщает пресс-служба НХЛ, взамен "Сэйбрз" получили первый и четвертый раунды драфта, а также Дэна О’Ригана.

26-летний Кейн  в этом сезоне провел 61 матч и набрал 40 (20+20) очков. Всего же на его счету 557 игр в НХЛ и 340 очков.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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seregej.pawlov

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04:05

maks55555

Какой Кейн перешел в Сан-Хосе интересно, тот что был до Нового года или тот что стал после Нового года?)))

01:31

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