"Сан-Хосе" выменял Кейна у "Баффало"

Нападающий "Баффало" Эвандер Кейн будет выступать за "Сан-Хосе". Как сообщает пресс-служба НХЛ, взамен "Сэйбрз" получили первый и четвертый раунды драфта, а также Дэна О’Ригана.

26-летний Кейн в этом сезоне провел 61 матч и набрал 40 (20+20) очков. Всего же на его счету 557 игр в НХЛ и 340 очков.