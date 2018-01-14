"Сан-Хосе" в овертайме победил "Аризону", команды забросили 11 шайб

"Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Аризону" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Шаркс" отличились Джо Торнтон, Джо Павелски и Логан Кутюр, дубль оформил Йоонас Донской. Отметим, что "Сан-Хосе" смог отыграться за 16 секунд до конца основного времени. Решающую шайбу в овертайме забросил Марк-Эдуард Власик.
За "Койотис" голами отметились Дерек Степан, Алекс Голигоски, Кристиан Фишер, Оливер Экман-Ларссон и Джош Арчибальд.
"Сан-Хосе" прервал безвыигрышную серию из трех игр, "Аризона" потерпела третье поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" – "Аризона" – 6:5 ОТ (3:3, 1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Торнтон – 9 (Павелски), 5:53 – 1:0. Степан – 9 (Перлини, Паник), 9:01 – 1:1. Павелски – 9 (бол., Бернс, Торнтон), 10:59 – 2:1. Голигоски – 5 (Степан), 12:16 – 2:2. Кутюр – 17 (Донской, Бернс), 13:37 – 3:2. Фишер – 12 (Коннотон), 14:01 – 3:3. Донской – 9 (Бедкер, Делл), 37:07 – 4:3. Экман-Ларссон – 7 (Дворак, Келлер), 43:31 – 4:4. Арчибальд – 3 (Чикран, Дворак), 46:22 – 4:5. Донской – 10 (Бернс, Тирни), 59:44 – 5:5. Власик – 5 (Павелски, Торнтон), 62:42 – 6:5.
Вратари: Джонс (Делл, 14:01, 57:43 – 59:44) – Уэджвуд.
Штраф: 2 – 2.
Броски: 44 (16+11+13+4) – 21 (9+5+7+0).
14 января. Сан-Хосе. SAP Center.
Дополнительная информация
- Аризона Койотс
- Сан-Хосе Шаркс
- НХЛ
- Джо Торнтон
- Джо Павелски
- Марк-Эдуард Власик
- Дерек Степан
- Оливер Экман-Ларссон
- Логан Кутюр
- Йоонас Донской
- Алекс Голигоски
- Кристиан Фишер
- Джош Арчибальд