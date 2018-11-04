"Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Филадельфию", в активе Проворова одно очко

"Сан-Хосе" в овертайме выиграл у "Филадельфии" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Тимо Майер (дважды), Джо Павелски и Джо Торнтон. У гостей шайбы забрасывали Нолан Патрик, Джордан Уил и Якуб Ворачек. Российский защитник Иван Проворов записал в свой актив голевую передачу.

"Сан-Хосе" набрал 17 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У "Филадельфии" 13 очков и 11-е место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс"- "Филадельфия Флайерз"- 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Патрик - 4 (Конекны, Линдблум), 0:37 - 0:1. Майер - 10 (Хертл, Власик), 3:15 - 1:1. Уил - 2 (Симмондс, Уис), 16:40 - 1:2. Павелски - 6 (бол., Лабанк, Бернс), 30:35 - 2:2. Ворачек - 4 (Линдблум, Проворов), 39:30 - 2:3. Торнтон - 1 (Лабанк, Диллон), 55:03 - 3:3. Майер - 11 (Кутюр), 60:13 - 4:3.

Вратари: Джонс - Пикар.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 35 (16+10+8+1) - 25 (9+9+7+0).

Наши: - - Проворов (26.48/2/0).

4 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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