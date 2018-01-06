"Сан-Хосе" в гостях уступил "Оттаве"

"Сан-Хосе" в овертайме проиграл "Оттаве" со счетом 5:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Акулы" не могут победить уже три игры кряду, "Сенаторы" победили лишь во второй из пяти последних игр.

В составе победителей 4 (1+3) очка набрал Майк Хоффман, дублем (2+1) отметился Мэтт Дюшен. У "Сан-Хосе" три голевые передачи сделал Логан Кутюр.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Сан-Хосе" – 6:5 ОТ (1:2, 1:3, 3:0, 1:0)

Голы: Хертл - 11 (мен., Кутюр, Бернс), 6:29 - 0:1. Дзингел - 11 (Стоун, Брассар), 10:05 - 1:1. Карлссон - 6 (Райан, Хансен), 12:56 - 1:2. Тирни - 10 (бол., Донской, Хед), 22:02 - 1:3. Бернс - 7 (бол., Кутюр, Павелски), 23:53 - 1:4. Стоун - 16 (бол., Хоффман, Карлссон), 24:59 - 2:4. Хертл - 12 (Кутюр, Диллон), 33:27 - 2:5. Брассар - 11 (Стоун, Карлссон), 40:26 - 3:5. Дюшен - 8 (Райан, Хоффман), 48:25 - 4:5. Хоффман - 10 (Дюшен, Райан), 50:48 - 5:5. Дюшен - 9 (Хоффман), 60:07 - 6:5.

Вратари: Андерсон - Делл.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 43 (12+13+17+1) - 35 (13+13+9+0).

6 января. Оттава. Canadian Tire Centre.