"Сан-Хосе" в гостях победил "Монреаль"

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Монреаль" со счетом 4:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Сан-Хосе" - 2:4 (0:3, 0:1, 2:0)

Голы: Шлемко - 1 (бол., Бедкер, Донской), 6:50 - 0:1. Марло - 8 (бол., Торнтон, Бернс), 9:00 - 0:2. Майер - 1 (Шлемко, Донской), 13:18 - 0:3. Карлссон - 3 (Хэйли), 26:44 - 0:4. Флинн - 3 (Плеканец, Редмонд), 50:28 - 1:4. Питри - 5 (Маккэррон, Карр), 53:48 - 2:4.

Вратари: Прайс (Монтойя, 26:44, 57:21) - Джонс.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 28 (4+14+10) - 23 (15+4+4).

Наши: Емелин (22:48/0/0), Марков (19:38/1/0), Радулов (20:42/4/0) - -.

17 декабря. Монреаль. Centre Bell.