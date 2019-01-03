"Сан-Хосе" в гостях обыграл "Колорадо"

"Колорадо" уступил "Сан-Хосе" (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей отличились Джо Павелски, Брент Бернс, Эвандер Кейн, Йоонас Донской и Лукаш Радил. У хозяев забивали Мэтт Калверт, Тайсон Жост (дважды) и Тайсон Бэрри.

"Сан-Хосе" набрал 51 очко и занимает четвертое место на Востоке. У "Колорадо" 46 очков и седьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо"- "Сан-Хосе"- 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)

Голы: Павелски - 24 (бол., Кутюр, Бернс), 2:15 - 0:1. Колверт - 6 (Маккиннон, Нието), 8:20 - 1:1. Бернс - 7 (бол., Э. Карлссон, Павелски), 17:14 - 1:2. Кейн - 12 (Бернс, Павелски), 24:15 - 1:3. Донской - 10 (Бернс, Власик), 26:18 - 1:4. Радил - 5 (Павелски, Кутюр), 36:33 - 1:5. Жост - 5 (Комфер, Керфут), 36:49 - 2:5. Бэрри - 5, 52:12 - 3:5. Жост - 6 (бол., Жирар, Керфут), 56:36 - 4:5.

Вратари: Грубауэр (Францоуз, 26:18, 58:16) - Джонс.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 35 (11+14+10) - 27 (7+14+6).

3 января. Денвер. Pepsi Center.

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