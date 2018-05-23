"Сан-Хосе" согласовал с Кейном новый контракт на 49 миллионов долларов

"Сан-Хосе" в ближайшее время заключит с форвардом Эвандером Кейном​ новый контракт. По информации Sportsnet, 26-летний канадец подпишет семилетнее соглашение на сумму 49 миллионов долларов.

По нынешнему контракту, игрок зарабатывает 5,25 миллиона долларов. В сезоне-2017/18 Кейн в НХЛ сыграл в 17 матчах за "Шаркс" и набрал 14 (9+5) очков.