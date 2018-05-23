07:13 | Хоккей — НХЛ

"Сан-Хосе" согласовал с Кейном новый контракт на 49 миллионов долларов

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"Сан-Хосе" в ближайшее время заключит с форвардом Эвандером Кейном​ новый контракт. По информации Sportsnet, 26-летний канадец подпишет семилетнее соглашение на сумму 49 миллионов долларов.

По нынешнему контракту, игрок зарабатывает 5,25 миллиона долларов. В сезоне-2017/18 Кейн в НХЛ сыграл в 17 матчах за "Шаркс" и набрал 14 (9+5) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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$n10nep$

Вот вроде и кажется, что контракт неадекватный, но как сказал Васек по нынешним временам нормально. Хотя думаю и выкуп возможен достаточно скорый или обмен. НедоКейн такой игрок от которого можно ожидать чего угодно.

08:11

Vasek

7х7 слишком адекватно для нынешних времен. Ненастоящий Кейн концовкой сезона заслужил повышение. Старика Джамбо Джо отправят на заслуженную пенсию или в кладно (подозреваю это что-то вроде лимба)

08:00

Марио66

рукалицо

07:40

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