"Сан-Хосе" разгромил "Сент-Луис"

"Сан-Хосе" крупно обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. В составе победителей дублем отличился Джо Павелски, еще по шайбе забросили Эрик Карлссон и Эвандер Кейн. Для Карлссона это первый гол в составе "Шаркс".

Российские форварды "Блюз" Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Никита Сошников результативными действиями в матче не отметились.

НХЛ



Регулярный чемпионат



"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - "Сент-Луис Блюз" (Сент-Луис) - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)



Голы: Э. Карлссон - 1 (бол., Кутюр, Кейн), 23:34 - 1:0. Павелски - 12 (Майер, Кутюр), 26:31 - 2:0. Кейн - 7 (Э. Карлссон, Суомела), 27:45 - 3:0. Павелски - 13 (Кутюр, Майер), 51:59 - 4:0.



Вратари: Делл - Джонсон.



Штраф: 2 - 4.



Броски: 29 (14+13+2) - 30 (9+10+11).



Наши: - - Барбашев (14.51/3/-1), Сошников (9.06/0/0), Тарасенко (17.26/4/-2).



18 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

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