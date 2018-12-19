"Сан-Хосе" продлил победную серию, обыграв "Миннесоту"

"Сан-Хосе" на выезде обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Шаркс" это пятая победа кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Сан-Хосе" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Кутюр - 12 (Радил, Шимек), 29:49 - 0:1. Павелски - 21 (Хертл, Шимек), 30:18 - 0:2. Кутюр - 13 (Хертл, Э. Карлссон), 40:51 - 0:3. Радил - 2 (п.в.), 57:45 - 0:4.

Вратари: Дубник (57:18 - 57:45) - Джонс.

Штраф: 7 - 5.

Броски: 26 (8+8+10) - 25 (5+12+8).

19 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.