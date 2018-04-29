"Сан-Хосе" победил "Вегас" и сравнял счет в серии

"Сан-Хосе" во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде "Вегас" - 4:3 во 2-м овертайме. Победная шайба на счету нападающего Логана Кутюра. В этой игре он сделал дубль.

"Шаркс" сравнял счет в серии - 1-1. Для "Вегаса" это поражение стало первым в Кубке Стэнли.

НХЛ

Плей-офф

Второй матч

1/4 финала

"Вегас" - "Сан-Хосе" - 3:4 2ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Голы: Карлссон - 2 (Миллер, Шмидт), 17:59 - 1:0. Карлссон - 3 (Смит), 20:26 - 2:0. Бернс - 2 (бол., Павелски), 22:00 - 2:1. Кутюр - 3 (Хертл), 31:08 - 2:2. Бернс - 3 (Майер, Павелски), 34:07 - 2:3. Шмидт - 1 (Теодор, Хаула), 53:28 - 3:3. Кутюр - 4 (бол., Лабанк, Бернс), 85:13 - 3:4.

Вратари: Флери - Джонс.

Штраф: 22 - 12.

Броски: 29 (5+8+7+8+1) - 47 (9+15+10++8+5).

29 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 1-1.