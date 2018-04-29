"Сан-Хосе" победил "Вегас" и сравнял счет в серии

"Сан-Хосе" во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде "Вегас" - 4:3 во 2-м овертайме. Победная шайба на счету нападающего Логана Кутюра. В этой игре он сделал дубль.
"Шаркс" сравнял счет в серии - 1-1. Для "Вегаса" это поражение стало первым в Кубке Стэнли.
НХЛ
Плей-офф
Второй матч
1/4 финала
"Вегас" - "Сан-Хосе" - 3:4 2ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
Голы: Карлссон - 2 (Миллер, Шмидт), 17:59 - 1:0. Карлссон - 3 (Смит), 20:26 - 2:0. Бернс - 2 (бол., Павелски), 22:00 - 2:1. Кутюр - 3 (Хертл), 31:08 - 2:2. Бернс - 3 (Майер, Павелски), 34:07 - 2:3. Шмидт - 1 (Теодор, Хаула), 53:28 - 3:3. Кутюр - 4 (бол., Лабанк, Бернс), 85:13 - 3:4.
Вратари: Флери - Джонс.
Штраф: 22 - 12.
Броски: 29 (5+8+7+8+1) - 47 (9+15+10++8+5).
29 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena.
Счет в серии: 1-1.
maxcds
хороший хоккей. цветок молодец. черенок клюшки все чаще выигрывает матчи) отменённый гол спорное решение...
08:39
gibson
Наконец-то хоть кто-то смог обыграть Вегас в плей-офф:-) Они же проиграли последними, 5 побед подряд было.
08:21
За Арсеналий с децтва!))
Усё, сказка закончилась.) Начало конца.)) Матёрые акулы сборной Канады Бёрнс и Кутюр зарешали.) Всё определяет наличие суперзвёзд, способных затащить, без них выиграть практически невозможно.) Кросби, Бержи, Маршан, Бёрнс... В таких матчах, сериях выигрывают личности!
08:19
fifa_guru
Жаль. Первый овер был за Вегасом. Крутейший сейв вышел от Джонса, шайба в черенок попала. А жаль потому что судьи отменили гол Вегаса в 1ОТ (чуть задели клюшку Джонсу), а во 2ОТ удалили игрока. Осадочек..
07:53