"Сан-Хосе" победил "Тампа-Бэй", "Нью-Джерси" обыграл "Баффало"

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Тампа-Бэй" со счетом 3:1.

В другом матче "Нью-Джерси" на домашнем льду обыграл "Баффало" со счетом 4:2. Эта победа стала для "Дэвилз" четвёртой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Сан-Хосе" – 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Марло – 4 (Бернс, Мартин), 7:18 – 0:1. Уинглс – 3 (Тьерни, Карлссон), 10:04 – 0:2. Власич – 3 (бол., Хертль, Донской), 28:52 – 0:3. Строльман – 1 (Бойл, Пакетт), 45:43 – 1:3.

Нереализованный буллит: Донской (4:05, Сан-Хосе Шаркс).

Вратари: Бишоп (56:53 – 57:09, 57:28) – Джонс.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 26 (9+9+8) – 20 (8+8+4).

Наши: Кучеров, Наместников, Нестеров – Голдобин.

13 ноября. Тампа. Amalie Arena.

"Нью-Джерси" – "Баффало" – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Квинси - 1 (Северсон, Хенрик), 4:01 - 1:0. Фолиньо - 3 (Джионта), 23:41 - 1:1. Лаппин - 2 (Холл, Лавджой), 26:11 - 2:1. Палмьери - 3 (Северсон, Грин), 31:17 - 3:1. Мур - 2 (Хенрик, Холл), 46:32 - 4:1. Мулсон - 6 (Грант, Фрэнсон), 49:43 - 4:2.

Вратари: Шнайдер - Ленер.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 27 (11+9+7) - 23 (7+10+6).

Наши: Калинин - Куликов.

13 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.