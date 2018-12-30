"Сан-Хосе" победил "Эдмонтон", Эрик и Мелькер Карлссоны набрали 6 очков

"Сан-Хосе" обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:4. Форвард "Шаркс" Эрик Карлссон набрал в этой игре 4 (1+3) очка. На счету Мелькера Карлссона 2 шайбы. Также дубль сделал Логан Кутюр.

Два гола забил форвард "Ойлерз" Коннор Макдэвид. Он остается на 4-м месте в гонке бомбардиров с 56-ю (21+35) очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Сан-Хосе" - 4:7 (1:2, 0:2, 3:3)

Голы: Макдэвид - 20 (Рэтти, Драйзайтль), 6:28 - 1:0. Донской - 7 (Э. Карлссон, Хертл), 6:44 - 1:1. Хертл - 14 (Бернс, Э. Карлссон), 10:13 - 1:2. Кутюр - 14 (Торнтон, Павелски), 26:39 - 1:3. Э. Карлссон - 3 (Гудроу, Донской), 38:45 - 1:4. М. Карлссон - 5 (Бернс, Лабанк), 42:41 - 1:5. Кутюр - 15 (мен., Кейн), 48:25 - 1:6. Джонс - 1 (Рэтти, Каджула), 50:40 - 2:6. М. Карлссон - 6 (Э. Карлссон, Гудроу), 54:09 - 2:7. Драйзайтль - 19 (Лучич, Беннинг), 56:53 - 3:7. Макдэвид - 21 (Уайдмэн, Рэтти), 59:54 - 4:7.

Вратари: Тэлбот - Джонс.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 26 (12+7+7) - 40 (12+16+12).

Эдмонтон. Rogers Place.