"Сан-Хосе" по буллитам переиграл "Калгари"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сан-Хосе" в родных стенах обыграл по буллитам "Калгари". Автором победного броска стал нападающий "Шаркс" Джо Павелски.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Калгари" - 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хэтэуэй - 2 (Беннетт, Янковски), 4:22 - 0:1. Павелски - 9 (бол., Торнтон, Лабанк), 7:16 - 1:1. Баклунд - 8 (бол., Ткачак, Джиордано), 15:45 - 1:2. Майер - 6 (Бернс, Диллон), 52:00 - 2:2.

Победный буллит: Павелски.

Вратари: Джонс - Риттих.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (8+13+10+1) - 34 (11+7+12+4).

29 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

Турнирная таблица НХЛ