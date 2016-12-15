06:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Сан-Хосе" по буллитам обыграл "Оттаву"

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"Сан-Хосе" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Оттаву" - 4:3 Б. Решающий буллит на счету Кевина Лабанка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава"- "Сан-Хосе" - 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Павелски - 10 (Кутюр, Торнтон), 5:57 - 0:1. Райан - 4 (Дзингел, Фанеф), 7:01 - 1:1. Бернс - 13 (Диллон), 31:30 - 1:2. Террис - 12 (Стоун, Хоффман), 37:27 - 2:2. Фанеф - 4 (бол., Карлссон, Стоун), 56:14 - 3:2. Тирни - 3 (Бернс, Шлемко), 57:32 - 3:3.

Победный буллит: Лабанк.

Вратари: Кондон - Джонс.

Штраф: 42 - 29.

Броски: 31 (11+13+6+1) - 29 (10+6+10+3).

Наши: - - - .

15 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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