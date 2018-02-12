"Сан-Хосе" по буллитам обыграл "Анахайм"

"Сан-Хосе" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2 в серии буллитов. Победный бросок на счету Джо Павелски.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Сан-Хосе" - 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Каше - 15 (Хенрик, Ритчи), 2:39 - 1:0. Фаулер - 7 (Каше, Ритчи), 46:28 - 2:0. Кутюр - 23 (Хертл, Власик), 50:56 - 2:1. Майер - 14 (Кутюр, Бернс), 59:06 - 2:2.

Победный буллит: Павелски.

Вратари: Гибсон - Джонс (57:47 - 58:31, 58:37 - 59:06).

Штраф: 7 - 9.

Броски: 27 (13+2+9+3) - 39 (10+14+12+3).

12 февраля. Анахайм. Honda Center.