"Сан-Хосе" переиграл в гостях "Виннипег"

"Сан-Хосе" нанес поражение "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. В параллельной встрече "Баффало" одолел "Нэшвилл" в овертайме – 5:4.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Сан-Хосе" – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Бернс – 21 (бол., Кутюр, Торнтон), 3:59 – 0:1. Литтл – 11 (Моррисси, Бафлин), 8:02 – 1:1. Кутюр – 16 (Бедкер, Власик), 20:27 – 1:2. Копп – 7 (Уилер, Бафлин), 38:01 – 2:2. Литтл – 12 (Моррисси, Лайне), 44:00 – 3:2. Карлссон – 6 (мен., буллит), 49:37 – 3:3. Марло – 17 (Карпентер, Диллон), 55:27 – 3:4.

Вратари: Павелец (58:20 – 58:37, 58:46) – Делл.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 34 (9+10+15) – 26 (8+7+11).

Виннипег. MTS Centre.

"Нэшвилл" – "Баффало" – 4:5 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 0:1)

Голы: Форсберг – 15 (мен., Ярнкрок, Ирвин), 8:43 – 1:0. Гиргенсонс – 6 (Кейн, Фрэнсон), 32:12 – 1:1. Маклеод – 3 (Вебер), 37:28 – 2:1. Айкел – 11 (Фрэнсон, Богосян), 39:42 – 2:2. Арвидссон – 12 (бол., Джохансен, Нил), 45:08 – 3:2. Нил – 17 (Ярнкрок, Рибейро), 50:17 – 4:2. Джионта – 11 (Гиргенсонс, Мулсон), 54:10 – 4:3. Окпосо – 15 (Райнхарт), 58:55 – 4:4. Айкел – 12 (Федун, Ленер), 62:35 – 4:5.

Вратари: Сарос – Ленер (58:42 – 58:55).

Штраф: 9 – 11.

Броски: 39 (16+14+8+1) – 37 (10+18+7+2).

Наши: – – Куликов (24:11/0/0).