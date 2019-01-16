"Сан-Хосе" переиграл "Питтсбург". Малкин очков не набрал

"Питтсбург" уступил "Сан-Хосе" (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин результативными действиями не отметился и заработал показатель полезности "-3". 32-летний форвард провел на льду 19 минут и 34 секунды.

В составе победителей трижды отличился нападающий Томаш Хертл, а форварды Маркус Серенсен и Джо Торнтон записали в свой актив по одному голу.

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Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" – "Питтсбург Пингвинз" – 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Летанг – 11 (Дюмулин), 10:17 – 0:1. Серенсен – 9 (Э. Карлссон, Диллон), 12:00 – 1:1. Хертл – 17 (Кейн, Диллон), 14:05 – 2:1. Торнтон – 10 (Павелски, Шимек), 23:39 – 3:1. Хертл – 18 (Браун, Кейн), 42:06 – 4:1. Брассар – 8 (Пирсон, Раст), 58:10 – 4:2. Хертл – 19 (Кейн), 59:35 – 5:2.

Вратари: Джонс (23:38 – 23:39) – Мюррей (56:29 – 58:10, 58:22 – 59:35).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 29 (7+15+7) – 24 (7+8+9).

Наши: – – Малкин (19.34/1/-3).

16 января. Сан-Хосе. SAP Center.

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