"Сан-Хосе" переиграл "Лос-Анджелес"

"Сан-Хосе" на выезде переиграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвертая победа "акул" за пять последних встреч. "Кингз" же впервые проиграл за 6 встреч.

НХЛ

Реглуярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе" - 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Лабанк - 2 (Кутюр, Уорд), 3:32 - 0:1. Кутюр - 8 (Донской, Уорд), 19:05 - 0:2. Карпентер - 1 (Бедкер), 19:35 - 0:3. Браун - 4 (бол., Габорик, Дауд), 23:01 - 1:3. Кутюр - 9 (п.в.), 58:43 - 1:4.

Вратари: Будай (58:13 - 58:43) - Джонс.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 27 (7+11+9) - 24 (7+9+8).

1 декабря. Лос-Анджелес. "Стэйплс-центр".