"Сан-Хосе" переиграл "Калгари"

"Сан-Хосе" обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Калгари" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кейн - 6 (Павелски, Донской), 0:50 - 1:0. Донской - 4 (Кейн, Павелски), 21:28 - 2:0. Монахэн - 9 (Янковски), 26:02 - 2:1. Павелски - 8 (п.в., Хертл, Майер), 59:08 - 3:1.
Нереализованный буллит: Беннетт (Калгари Флэймз), 52:22 (Вратарь).
Вратари: Джонс - Смит (58:19 - 59:08).
Штраф: 2 - 8.
Броски: 29 (12+11+6) - 30 (8+8+14).
12 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
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