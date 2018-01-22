"Сан-Хосе" переиграл "Анахайм"

"Анахайм" на своем льду проиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Шаркс" одержал вторую победу кряду.

"Анахайм" идет на 11-м месте в Западной конференции, а "Сан-Хосе" - на 5-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Сан-Хосе" - 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Голы: Власик - 7 (Хертл, Браун), 13:53 - 0:1. Лабанк - 5 (Торнтон, Майер), 23:38 - 0:2. Бедкер - 6 (бол., Власик, Тирни), 33:56 - 0:3. Ракелль - 17 (бол., Гецлаф, Хенрик), 39:33 - 1:3. Гецлаф - 5 (Каше, Ракелль), 41:47 - 2:3. Торнтон - 13 (бол., Бернс, Кутюр), 42:47 - 2:4. Бедкер - 7 (Карлссон), 49:49 - 2:5. Карлссон - 7 (Бедкер, Тирни), 55:06 - 2:6.

Вратари: Гибсон (Миллер, 52:08) - Делл.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 35 (12+13+10) - 26 (8+7+11).

22 января. Анахайм. Honda Center.