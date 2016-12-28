"Сан-Хосе" переиграл "Анахайм"

"Анахайм" на своем льду проиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третья подряд победа подопечных Питера Дебоера.

Российский нападающий "Шаркс" Николай Голдобин в матче участия не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Сан-Хосе" - 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Мартин - 3 (Кутюр, Бедкер), 6:30 - 0:1. Каше - 2 (Ритчи, Верметт), 28:22 - 1:1. Карлссон - 4 (Уорд, Бернс), 34:18 - 1:2. Сильверберг - 10 (Кеслер, Кольяно), 53:35 - 2:2. Бернс - 14 (Павелски, Торнтон), 62:46 - 2:3.

Вратари: Гибсон - Джонс.

Штраф: 13 - 7.

Броски: 36 (14+12+10+0) - 25 (6+9+9+1).

28 декабря. Анахайм. "Хонда Центр".