"Сан-Хосе" одержал волевую победу по буллитам над "Торонто"

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата в гостях по буллитам обыграл "Торонто" со счетом 3:2. Победный бросок исполнил Логан Кутюр. Добавим, что "Шаркс" смогли отыграться, уступая в счете 0:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Сан-Хосе" - 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хаймэн - 5 (Мэттьюс, Нюландер), 6:58 - 1:0. Мэттьюс - 13 (бол., Нюландер, Гардинер), 27:46 - 2:0. Браун - 1 (Тирни, Карлссон), 52:43 - 2:1. Павелски - 9 (бол., Бернс, Марло), 54:50 - 2:2.

Победный буллит: Кутюр.

Вратари: Андерсен - Джонс.

Штраф: 14 - 8.

Броски: 31 (13+7+9+2) - 42 (14+12+13+3).

Наши: Валиев, Зайцев, Сошников - Голдобин.

14 декабря. Торонто. Air Canada Centre.