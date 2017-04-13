"Сан-Хосе" одержал волевую победу над "Эдмонтоном"

"Сан-Хосе" переиграл "Эдмонтон" в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором победного гола стал Мелькер Карлссон. Следующую встречу команды проведут в ночь на 15 апреля в 5.30 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
Первый матч
"Эдмонтон" – "Сан-Хосе" – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Клефбом – 1 (Эберле, Лучич), 6:44 – 1:0. Лучич – 1 (бол., Летестю, Макдэвид), 17:07 – 2:0. Уорд – 1 (бол., Донской, Власик), 21:43 – 2:1. Мартин – 1 (Хертл), 45:22 – 2:2. Карлссон – 1 (Павелски, Власик), 63:22 – 2:3.
Вратари: Тэлбот – Джонс.
Штраф: 14 – 8.
Броски: 19 (10+4+3+2) – 44 (10+10+18+6).
Эдмонтон. Rogers Place.
Счет в серии – 0-1
Werewolf
19-44 по броскам......жесть, я надеялся, что нефть поборется
08:18
$n10nep$
bezik Что Макди, прости, начал делать?)))
08:17
bezik
Смотрел 3 период, Акулы просто давили и жали, практически и угроз их ворота не было. Раза 3 еще в штангу за матч попали. В общем, даже несмотря на отсутсвие Джембы, СХШ сильнее. Макди че-то залупаться с Павелски стал. Скоро рыжий собьет спесь с малыша
08:12