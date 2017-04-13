07:58 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Сан-Хосе" одержал волевую победу над "Эдмонтоном"

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"Сан-Хосе" переиграл "Эдмонтон" в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором победного гола стал Мелькер Карлссон. Следующую встречу команды проведут в ночь на 15 апреля в 5.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Эдмонтон" – "Сан-Хосе" – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Клефбом – 1 (Эберле, Лучич), 6:44 – 1:0. Лучич – 1 (бол., Летестю, Макдэвид), 17:07 – 2:0. Уорд – 1 (бол., Донской, Власик), 21:43 – 2:1. Мартин – 1 (Хертл), 45:22 – 2:2. Карлссон – 1 (Павелски, Власик), 63:22 – 2:3.

Вратари: Тэлбот – Джонс.

Штраф: 14 – 8.

Броски: 19 (10+4+3+2) – 44 (10+10+18+6).

Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии – 0-1

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Werewolf

19-44 по броскам......жесть, я надеялся, что нефть поборется

08:18

$n10nep$

bezik Что Макди, прости, начал делать?)))

08:17

bezik

Смотрел 3 период, Акулы просто давили и жали, практически и угроз их ворота не было. Раза 3 еще в штангу за матч попали. В общем, даже несмотря на отсутсвие Джембы, СХШ сильнее. Макди че-то залупаться с Павелски стал. Скоро рыжий собьет спесь с малыша

08:12

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