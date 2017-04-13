"Сан-Хосе" одержал волевую победу над "Эдмонтоном"

"Сан-Хосе" переиграл "Эдмонтон" в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Автором победного гола стал Мелькер Карлссон. Следующую встречу команды проведут в ночь на 15 апреля в 5.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

Первый матч

"Эдмонтон" – "Сан-Хосе" – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Клефбом – 1 (Эберле, Лучич), 6:44 – 1:0. Лучич – 1 (бол., Летестю, Макдэвид), 17:07 – 2:0. Уорд – 1 (бол., Донской, Власик), 21:43 – 2:1. Мартин – 1 (Хертл), 45:22 – 2:2. Карлссон – 1 (Павелски, Власик), 63:22 – 2:3.

Вратари: Тэлбот – Джонс.

Штраф: 14 – 8.

Броски: 19 (10+4+3+2) – 44 (10+10+18+6).

Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии – 0-1