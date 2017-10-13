"Сан-Хосе одержал первую победу в сезоне, обыграв "Баффало"

"Сан-Хосе" обыграл "Баффало" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Сэйбрз" это четвертое поражение подряд на старте сезона. В составе "клинков" дублем отметился американский нападающий Джейсон Поминвилль. Для "Шаркс" эта победа стала первой в нынешнем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Баффало" - 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Хертл - 1 (бол., Лабанк, Бедкер), 2:15 - 1:0. Поминвилль - 3 (Айкел, Гиргенсонс), 12:26 - 1:1. Тирни - 1 (Донской, Майер), 15:11 - 2:1. Поминвилль - 4 (Айкел, Гиргенсонс), 26:50 - 2:2. Майер - 1 (Донской, Тирни), 34:30 - 3:2.

Вратари: Джонс - Ленер (58:26).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 26 (6+12+8) - 25 (10+10+5).

13 октября. Сан-Хосе. SAP Center.