"Сан-Хосе" обыграл "Нью-Джерси"

"Сан-Хосе" выиграл у "Нью-Джерси" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Тимо Майер (дважды), Джо Павелски, Радим Шимек, и Томаш Хертл. У гостей отличились Дрю Стэффорд и Энди Грин.

"Сан-Хосе" набрал 37 очков и занимает пятое место в Западной конференции. У "Нью-Джерси" 26 очков и последнее место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Нью-Джерси" - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Стэффорд - 1 (Сиверсон, Грин), 12:05 - 0:1. Майер - 15 (Хертл), 15:51 - 1:1. Павелски - 20 (Диллон, Э. Карлссон), 18:03 - 2:1. Шимек - 1 (Радил, Бернс), 27:19 - 3:1. Грин - 1 (Палмиери, Хишир), 28:59 - 3:2. Майер - 16 (Донской), 34:52 - 4:2. Хертл - 9 (бол., Лабанк, Павелски), 54:23 - 5:2.

Вратари: Джонс - Кинкейд.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 34 (11+8+15) - 24 (9+10+5).

Наши: - - Яковлев (16.10/0/-3).

11 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

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