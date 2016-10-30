"Сан-Хосе" обыграл "Нэшвилл", продлив победную серию до трех матчей

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сан-Хосе" на своем льду одержал победу над "Нэшвиллом" - 4:1. Форвард "Шаркс" Джо Павелски в этой встрече записал на свой счет гол и результативную передачу. Отметим, что данная победа для подопечных Питера Дебура стала третьей подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Нэшвилл" - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Донской - 2 (Кутюр, Мартин), 15:28 - 1:0. Павелски - 4 (бол.), 22:47 - 2:0. Уинглс - 1 (Хэйли, Шлемко), 23:04 - 3:0. Нил - 1 (Эллис, Йоси), 39:18 - 3:1. Торнтон - 1 (п.в., Павелски, Хертль), 58:40 - 4:1.

Вратари: Джонс - Ринне (57:31 - 58:40).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 26 (10+11+5) - 28 (8+9+11).

30 октября. Сан-Хосе. SAP Center.