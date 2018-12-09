"Сан-Хосе" обыграл на выезде "Аризону"

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Аризону" - 5:3. Победная шайба на счету Лукаша Радила.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" - "Сан-Хосе" - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Голы: Павелски - 19 (Диллон, Э. Карлссон), 14:36 - 0:1. Кутюр - 10 (Хертл, Майер), 15:26 - 0:2. Кейн - 9, 25:10 - 0:3. Шмолц - 5 (бол., Келлер, Гальченюк), 26:55 - 1:3. Ричардсон - 8 (Чикран), 30:43 - 2:3. Паник - 6 (Ричардсон), 45:45 - 3:3. Радил - 1 (Власик, Браун), 54:13 - 3:4. Хертл - 8 (п.в., Кутюр, Майер), 59:09 - 3:5.
Вратари: Хилл (58:52 - 59:09, 59:27) - Делл.
Штраф: 2 - 2.
Броски: 20 (7+8+5) - 33 (14+12+7).
9 декабря. Глендейл. Gila River Arena.
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