"Сан-Хосе" обыграл "Монреаль", "Чикаго" уступил "Калгари"

"Сан-Хосе" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Команда прервала свою серию из 4 поражений подряд.

"Чикаго" уступил "Калгари" на своей площадке - 2:3. Победная шайба на счету Дерека Райана.

Форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Сан-Хосе" - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Браун - 1, 2:55 - 0:1. Бернс - 4 (бол., Павелски, Э. Карлссон), 10:29 - 0:2. Питри - 3 (Друэн, Э. Шоу), 32:15 - 1:2. Павелски - 17 (Бернс, Кутюр), 35:51 - 1:3.

Вратари: Прайс (57:32) - Джонс.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 41 (9+10+22) - 29 (11+11+7).

3 декабря. Монреаль. Centre Bell.

"Чикаго" - "Калгари" - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Монахэн - 15 (Линдхольм, Годро), 10:07 - 0:1. Тэйвз - 12, 11:33 - 1:1. Линдхольм - 12 (бол., Годро, Монахэн), 27:18 - 1:2. Райан - 4 (бол., Хэнифин, Нил), 28:44 - 1:3. Стром - 5 (бол., Дебринкэт, Кроуфорд), 35:45 - 2:3.

Вратари: Кроуфорд (57:59 - 58:42, 59:20) - Смит.

Штраф: 28 - 15.

Броски: 24 (6+10+8) - 41 (18+11+12).

Наши: Анисимов (14.35/5/0) - -.

3 декабря. Чикаго. United Center.