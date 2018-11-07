"Сан-Хосе" обыграл "Миннесоту"

"Сан-Хосе" выиграл у "Миннесоты" (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Маркус Серенсен, Джо Торнтон, Антти Суомела и Баркли Гудроу. У гостей шайбы забрасывали Зак Паризе, Джаред Спержон и Мэтт Дамба.

"Сан-Хосе" набрал 19 очков и занимает третье место в Западной конференции. У "Миннесоты" 18 очков и пятое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Миннесота" - 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Голы: Серенсен - 2 (Бернс, Райан), 4:47 - 1:0. Торнтон - 2 (Серенсен, Гудроу), 25:36 - 2:0. Паризе - 5 (бол., Нидеррайтер, Койву), 32:56 - 2:1. Суомела - 2 (Серенсен, Диллон), 37:08 - 3:1. Сперджен - 3, 41:22 - 3:2. Дамба - 5 (Койву, Сутер), 43:27 - 3:3. Гудроу - 2 (Бернс), 47:25 - 4:3.

Вратари: Джонс - Дубник (58:22 - 58:43, 59:04).

Штраф: 6 - 0.

Броски: 22 (2+12+8) - 26 (8+11+7).



7 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

Все про НХЛ – здесь.