"Сан-Хосе" обыграл "Лос-Анджелес", Ковальчук набрал одно очко

"Сан-Хосе" выиграл у "Лос-Анджелеса" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Йоонас Донской, Томаш Гертл и Джо Торнтон. У гостей единственную шайбу забросил Анже Копитар. Одно очко за результативную передачу записал в свой актив Илья Ковальчук.

"Сан-Хосе" набрал 55 очков и занимает четвертое место на Западе. "Лос-Анджелес" на последнем месте - 37 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес"- 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Донской - 11 (Кейн, Э. Карлссон), 17:43 - 1:0. Копитар - 11 (Браун, Ковальчук), 23:42 - 1:1. Хертл - 15 (Э. Карлссон, Джонс), 29:09 - 2:1. Торнтон - 7 (бол., п.в., Э. Карлссон), 59:39 - 3:1.

Вратари: Джонс - Кэмпбелл (59:01 - 59:39).

Штраф: 0 - 6.

Броски: 29 (12+10+7) - 23 (7+10+6).

Наши: - - Ковальчук (17.52/1/-1).

8 января. Сан-Хосе. SAP Center.

Все про НХЛ – здесь.