"Сан-Хосе" обыграл "Каролину", Бернс набрал два очка

"Сан-Хосе" обыграл "Каролину" в матче регулярного сезона НХЛ - 3:1. В составе "Шаркс" по шайбе забросили Тимо Майер, Крис Тирни и Брент Бернс. У хозяев отличился Себастьян Ахо.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Сан-Хосе" – 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Майер – 12 (Донской, Бернс), 4:06 – 0:1. Ахо – 19 (Стаал), 17:58 – 1:1. Тирни – 13 (Карлссон, Бедкер), 19:24 – 1:2. Бернс – 9 (Уорд, Райан), 22:03 – 1:3.

Вратари: Уорд (57:51) – Делл.

Штраф: 5 – 7.Броски: 30 (5+12+13) – 26 (12+8+6).

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4 февраля. Роли. PNC Arena.