"Сан-Хосе" обыграл "Калгари"

"Сан-Хосе" на своем льду выиграл у "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). "Шаркс" выиграл седьмую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Калгари" - 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Диллон - 4 (Тирни, Майер), 7:52 - 1:0. Хансен - 2 (Бернс, Гудроу), 9:06 - 2:0. Стоун - 3 (Ферланд, Стюарт), 12:17 - 2:1. Кейн - 26 (мен., Тирни), 28:26 - 3:1. Браун - 4 (Кутюр, Карлссон), 50:09 - 4:1. Кейн - 27 (Павелски, Диллон), 52:10 - 5:1.

Вратари: Джонс - Риттих.

Штраф: 22 - 20.

Броски: 33 (9+14+10) - 38 (11+17+10).

24 марта. Сан-Хосе. SAP Center.