"Сан-Хосе" обыграл "Эдмонтон", Слепышев очков не набрал

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Эдмонтон" со счетом 5:2. Победной оказалась шайба Тимо Майера.

Российский нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев провел на льду 14 минут, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)

Голы: Макдэвид - 28 (Секера), 4:33 - 0:1. Павелски - 16 (Кейн, Райан), 21:20 - 1:1. Браун - 3 (Павелски, Кейн), 27:02 - 2:1. Майер - 16 (Павелски, Донской), 36:15 - 3:1. Кутюр - 26 (Бедкер), 37:38 - 4:1. Пульюярви - 10 (Оберг, Стром), 46:06 - 4:2. Тирни - 16 (п.в., Фер, Павелски), 59:05 - 5:2.

Вратари: Джонс - Тэлбот (58:02 - 59:05).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 34 (7+17+10) - 26 (12+4+10).

Наши: - - Слепышев (13:59/1/-1).

28 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.