"Сан-Хосе" обыграл "Эдмонтон"

"Сан-Хосе" на своем льду переиграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это вторая подряд победа "Шаркс".

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"Сан-Хосе" - "Эдмонтон" - 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Павелски - 12 (бол., Бернс, Торнтон), 20:31 - 1:0. Макдэвид - 13 (Секера), 46:17 - 1:1. Лабанк - 5 (Кутюр, Павелски), 48:21 - 2:1. Марун - 10 (Макдэвид, Грайба), 48:45 - 2:2. Лабанк - 6 (Кутюр, Бернс), 63:22 - 3:2.

Вратари: Джонс - Тэлбот.

Штраф: 22 - 18.

Броски: 31 (10+13+7+1) - 18 (5+4+9+0).

24 декабря. Сан-Хосе. "SAP-Центр".