"Сан-Хосе" обыграл "Анахайм", "Вегас" победил "Оттаву"

"Сан-Хосе" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Тимо Майера. Швейцарец набрал 3 (2+1) очка в этой игре.

"Вегас" с тем же счетом обыграл в овертайме "Оттаву".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Сан-Хосе" - 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Кутюр - 6 (Бернс, Хертл), 2:34 - 0:1. Мэнсон - 1 (Гецлаф, Хенрик), 4:16 - 1:1. Шартье - 1 (Хертл, Майер), 22:13 - 1:2. Майер - 7 (Кутюр, Э. Карлссон), 24:10 - 1:3. Оберг - 1 (Гецлаф, Велински), 36:59 - 2:3. Оберг - 2, 48:36 - 3:3. Майер - 8 (Донской), 62:12 - 3:4.

Вратари: Гибсон - Джонс.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 30 (8+9+13+0) - 49 (19+15+10+5).

29 октября. Анахайм. Honda Center.

"Вегас" - "Оттава" - 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Дюшен - 4 (Дзингел, Сиси), 3:08 - 0:1. Райан - 2 (бол., Стоун, Шабо), 28:52 - 0:2. Так - 1 (Хаула), 35:14 - 1:2. Ривз - 3 (бол., Миллер, Хаула), 38:21 - 2:2. Дзингел - 4 (Уайдмэн, Шабо), 47:49 - 2:3. Так - 2 (Холден), 48:17 - 3:3. Маршессо - 6 (буллит), 62:24 - 4:3.

Вратари: Флери - Андерсон.

Штраф: 21 - 28.

Броски: 53 (17+20+15+1) - 22 (7+11+4+0).

29 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.