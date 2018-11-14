"Сан-Хосе" нанес второе поражение подряд "Нэшвиллу"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сан-Хосе" обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:4. Для "Предаторз" это поражение стало вторым кряду, а "Шаркс" добыл вторую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Нэшвилл" – 5:4 (3:0, 0:3, 2:1)

Голы: Серенсен – 3, 5:09 – 1:0. Павелски – 9 (бол., Э. Карлссон, Хертл), 7:05 – 2:0. Суомела – 3, 16:51 – 3:0. Смит – 5 (Джохансен, Форсберг), 24:43 – 3:1. Форсберг – 11, 25:23 – 3:2. Форсберг – 12 (Смит), 37:52 – 3:3. Гримальди – 1 (Фиала, Ирвин), 42:43 – 3:4. Павелски – 10 (Серенсен, Бернс), 53:05 – 4:4. Торнтон – 3 (Серенсен, Браун), 53:18 – 5:4.

Вратари: Джонс – Сарос (57:37).

Штраф: 6 – 10.

Броски: 37 (18+6+13) – 34 (5+15+14).

14 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.