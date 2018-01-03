"Сан-Хосе" нанес "Монреалю" пятое поражение подряд, "Флорида" проиграла "Миннесоте"

"Сан-Хосе" в гостях обыграл "Монреаль" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" потерпели уже пятое поражение кряду.

В другой встрече "Миннесота" уверенно победила "Флориду" на своем льду – 5:1. Прервалась победная серия "Пантерз" из пяти игр кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Сан-Хосе" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Торнтон - 8 (Браун, Власик), 12:57 - 0:1. Власик - 4 (Бедкер, Лабанк), 31:27 - 0:2. Шоу - 10 (бол., Пачоретти, Гальченюк), 36:07 - 1:2. Майер - 7 (бол., Лабанк, Тирни), 39:50 - 1:3. Майер - 8 (Павелски, Бернс), 41:13 - 1:4.

Вратари: Прайс - Делл.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 31 (11+8+12) - 33 (10+15+8).

Наши: - - -.

3 января. Монреаль. Centre Bell.

"Миннесота" – "Флорида" – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Каллен - 3 (Винник, Сперджен), 14:21 - 1:0. Каллен - 4 (Фолиньо, Олофссон), 21:56 - 2:0. Стаал - 16 (Сперджен, Эннис), 34:31 - 3:0. Стаал - 17 (Эннис, Зукер), 37:10 - 4:0. Юбердо - 14 (Трочек, Барков), 43:40 - 4:1. Койл - 3 (п.в., Сперджен), 56:55 - 5:1.

Вратари: Дубник - Раймер (Сятери, 31:05, Раймер, 34:31, Сятери, 40:00, 56:36 - 56:55).

Штраф: 9 - 7.

Броски: 41 (13+19+9) - 26 (9+2+15).

Наши: - - Дадонов (17:01/0/-1).

3 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.