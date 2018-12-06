"Сан-Хосе" крупно обыграл "Каролину"

"Сан-Хосе" разгромил "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:1. В составе победителей отличились Баркли Гудроу, Томаш Хертл, Тимо Майер, Джо Павелски и Маркус Серенсен. За "Харрикейнз" шайбу забросил Лукас Валлмарк.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - "Каролина Харрикейнз" (Роли) - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Гудроу - 4 (Лабанк, М. Карлссон), 3:44 - 1:0. Хертл - 7 (бол., Лабанк, Кутюр), 10:10 - 2:0. Майер - 14 (Шимек, Торнтон), 28:42 - 3:0. Павелски - 18 (Майер, Торнтон), 35:02 - 4:0. Валлмарк - 2 (бол., Хэмилтон, Славин), 38:31 - 4:1. Серенсен - 5 (Майер, Торнтон), 55:43 - 5:1.
Вратари: Джонс - Макэлхинни.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 23 (9+7+7) - 40 (17+12+11).
Наши: - - Свечников (15.20/4/-1).
6 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.
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