"Сан-Хосе" дома сломил сопротивление "Аризоны"

"Сан-Хосе" в домашнем матче регулярного чемпиона НХЛ обыграл "Аризону" (2:1 ОТ). Очередная победа позволила "акулам" сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Аризона", имеющая в активе 19 очков после 21 матча, занимает последнее место на "Западе".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - "Аризона Койотс" (Глендейл) - 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Доми - 4 (Врбата, Шенн), 27:19 - 0:1. Тирни - 2 (Бедкер, Браун), 35:29 - 1:1. Бернс - 9 (бол., Павелски, Кутюр), 60:19 - 2:1.

Вратари: Джонс - Смит.

Штраф: 6 - 16.

Броски: 42 (13+16+12+1) - 19 (5+5+9+0).

30 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.