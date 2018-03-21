"Сан-Хосе" дома обыграл "Нью-Джерси"

"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Нью-Джерси" (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе хозяев 3 (0+3) очка набрал Брент Бернс, автором победной шайбы стал Джо Павелски.

Для "Шаркс" эта победа стала пятой подряд. "Девилз" уступили во второй игре кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе Шаркс" - "Нью-Джерси Дэвилз" - 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Голы: Фер - 3 (Мартин, Бернс), 5:32 - 1:0. Холл - 32 (Стэффорд), 11:19 - 1:1. Павелски - 19 (бол., Лабанк, Бернс), 12:25 - 2:1. Хансен - 1 (Демело, Гудроу), 15:14 - 3:1. Гудроу - 7 (Диллон), 30:38 - 4:1. Кутюр - 30 (Диллон), 31:18 - 5:1. Бедкер - 14 (бол., Бернс, Тирни), 38:20 - 6:1. Коулман - 10 (Марун, Стэффорд), 58:24 - 6:2.

Вратари: Джонс - Шнайдер (Кинкейд, 30:38).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 25 (9+7+9) - 28 (12+9+7).

21 марта. Сан-Хосе. SAP Center.