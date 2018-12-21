Самый уродливый свитер дня. Фото, которое вы не сможете забыть

"Питтсбург" опубликовал в своем Твиттере фотографию болельщика с разорванным на груди свитером, где в области живота выбрита рождественская елка, а чуть выше написан номер 66.

– Не можем не заметить этот уродливый (и волосатый) свитер, – подписал фотографию "Питтсбург".

Напомним, что 66-й номер выведен из обращения в "Питтсбурге" с 2006 года. Под ним выступал многолетный капитан "пингвинов" Марио Лемье с 1984 по 2006 год с перерывом из-за проблем со здоровьем (1997-2000). Сейчас 53-летний канадец является владельцем клуба.

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