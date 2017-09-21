"Самый быстрый защитник в мире". "Северсталь" потроллила НХЛ

Сегодня утром небольшая ошибка в протоколе матча "Айлендерс" – "Филадельфия" вызвала небольшой переполох в хоккейном мире. В заявке на игру у "Флайерз" под 73-м номером был указан российский защитник Валерий Васильев, выступающий за "Северсталь".

Однако по регламенту КХЛ хоккеисты нашей лиги не имеют права выступать даже в предсезонных играх НХЛ – за подобный проступок такого игрока могут дисквалифицировать. Но Васильев ни в чем не виноват – в Нью-Йорк он не летал, а под 73-м номером сыграл канадский защитник Максим Ламарш.

"Северсталь" же с юмором отнеслась к ситуации: в официальном твиттере клуба появилось фото Васильева с подписью "Самый быстрый защитник. Сыграл за "Флайерз" и вернулся в Россию через несколько часов". (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)