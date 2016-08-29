Самсонов вошел в пятерку лучших молодых игроков "Вашингтона" по версии НХЛ

Вратарь Илья Самсонов занял четвертое место в рейтинге лучших молодых игроков системы НХЛ клуба "Вашингтон", ежегодно составляемом экспертами, сообщает пресс-служба лиги. 19-летний серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года был выбран "Кэпиталз" на драфте НХЛ 2015 года в под общим 22-м номером. В минувшем сезоне хоккеист провел за магнитогорский "Металлург" 19 матчей, отразив 357 бросков из 386.

Первое место в рейтинге занял нападающий чех Якуб Врана, вторым стал канадский защитник Мэдисон Бои, третьим – швейцарский защитник Йонас Зигенталер.