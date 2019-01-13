Самсонов сделал первый в карьере шатаут в АХЛ

Российский вратарь Илья Самсонов, который сейчас выступает в фарм-клубе "Вашингтона" "Херши", в матче регулярного чемпионата АХЛ против "Лихай Вэлли" (3:0) оформил первый шатаут за карьеру в лиге.

Он также стал первой звездой этой встречи. Россиянин отразил 18 бросков в этой игре. Эта победа стала для него шестой в 18 матчах.

В текущем сезоне Самсонов, являющийся воспитанником "Металлурга", провел 18 матчей в АХЛ за "Херши", в которых отразил 86,6 процентов нанесенных по его воротам бросков, пропуская, в среднем, по 3,6 шайб за игру.